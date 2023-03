V knižnici vo Veľkom Šariši pribudlo cez 560 kníh i noví čitatelia

Veľký Šariš 27. marca (TASR) - V mestskej knižnici vo Veľkom Šariši pribudlo vlani viac ako 560 kníh v celkovej hodnote 5500 eur. Rovnako vzrástol o 102 i počet čitateľov, ktorých je celkovo zaregistrovaných viac ako 1300. TASR o tom informovala knihovníčka Veronika Lazoríková.



Knižnica sa ešte na prelome rokov 2021 a 2022 presťahovala do vynovených priestorov. "Podarilo sa nám do knižnice dostať život vďaka drobným aktivitám. Naše priestory nie sú veľké, avšak sú veľmi príjemné. Kým v starých priestoroch bolo veľmi náročné pripravovať komunitné aktivity, v týchto nových priestoroch sa to dá omnoho lepšie," uviedla Lazoríková.



Z dotácie od Fondu na podporu umenia knižnica zakúpila 319 nových kníh v celkovej hodnote 3600 eur. "Vďaka patrí všetkým tým, ktorí nám svoje nové knihy do knižnice darovali. Do daru sme dostali 242 kníh v hodnote 1900 eur. Do nášho fondu tak za rok 2022 pribudlo dokopy 561 kníh v hodnote 5500 eur. Podmienkou darovaných kníh bolo, že musia byť vydané v roku 2017 a vyššie," uviedla Lazoríková.



Aj tento rok vyzýva, aby sa ľudia dokázali vzdať svojich nových kníh a venovali ich knižnici. Medzi čitateľmi je najväčší záujem o krimi literatúru a ženskú beletriu. "Veľmi obľúbené sú i historické romány a duchovná literatúra," priblížila Lazoríková.



Knižnica pripravila i niekoľko podujatí pre deti i dospelých. "Veľmi ma teší, že medzi nás prišla Adela Vinczeová so svojím manželom, kde sme sa mohli v komornom prostredí porozprávať. Robili sme zábavno-vedomostné kvízy, hry pre deti, zážitkové čítania, koncerty. V knižnici sa stretávajú rôzne komunity, rôzne vekové kategórie a tešíme sa na tento rok, ktorý je tiež plný výziev," dodala Lazoríková.



Ako povedala, zvýšila sa aj návštevnosť knižnice. Vlani ju navštívilo 1578 dospelých a 1616 detí. "Najviac dospelých prišlo v máji, keď sme mali v knižnici výstavu obrazov. Bolo ich rovných 200. Najviac, celkovo 222 detí, prišlo do knižnice v marci počas mesiaca kníh," dodala knihovníčka.