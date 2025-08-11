< sekcia Regióny
V Kojšove pre pokles vodných zdrojov obmedzili užívanie pitnej vody
Autor TASR
Kojšov 11. augusta (TASR) - V Kojšove v okrese Gelnica v pondelok vyhlásili dočasné obmedzenie užívania pitnej vody z verejného vodovodu. Zakázané je jej používanie na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov. Informuje o tom obec na svojej webovej stránke.
Dočasné obmedzenie vyhlásila starostka Tatiana Andrašková na základe príslušného všeobecne záväzného nariadenia obce. „Vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok došlo k výraznému poklesu vodných zdrojov, z ktorých je zabezpečovaná dodávka pitnej vody pre odberateľov napojených na verejný vodovod v obci Kojšov,“ zdôvodňuje.
Pitnú vodu z vodovodu je preto zakázané používať na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, stavebné účely, upratovanie a podobne. „V prípade porušenia tohto zákazu je možné zo strany obce uložiť sankciu vo forme peňažnej pokuty,“ uvádza sa v zverejnenom dokumente.
Podľa vedenia obce bude dodávka pitnej vody v plnom rozsahu obnovená bez meškania po tom, ako opadnú dôvody obmedzenia.
