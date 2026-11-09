< sekcia Regióny
V Kokave n. Rimavicou predstavili denný stacionár charity z Rožňavy
Projekt získal podporu z plánu obnovy, čo sú európske peniaze, prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Autor TASR
Kokava nad Rimavicou 9. novembra (TASR) - V dome charity v Kokave nad Rimavicou v Poltárskom okrese predstavili v pondelok denný stacionár Diecéznej charity Rožňava (DCHRV). Od januára poskytne dennú starostlivosť pre 14 seniorov alebo ľudí so zdravotným znevýhodnením. TASR o tom informovala PR manažérka DCHRV Lucia Černáková.
Dodala, že zariadenie bude v prevádzke od nového roka v pracovné dni, službu zabezpečia štyria zamestnanci. Stacionár je ambulantná sociálna služba pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc počas dňa a noci trávia vo svojej domácnosti. Nájdu v ňom odbornú starostlivosť, pravidelnú stravu, pohybové a pamäťové aktivity a spoločnosť. „Poskytne takú starostlivosť, aby udržal človeka v dobrej kondícii čo najdlhšie. Zároveň mu pomôže prekonať všetky obmedzenia,“ podotkla riaditeľka Diecéznej charity Rožňava Emília Revajová Bujňáková. Novootvorené priestory požehnal rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.
Projekt získal podporu z plánu obnovy, čo sú európske peniaze, prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Partnermi boli Slovenská katolícka charita, Banskobystrický samosprávny kraj, obec Kokava nad Rimavicou, spoločnosti a miestni občania. Záujemcovia o službu sa môžu informovať na [email protected].
Diecézna charita Rožňava je cirkevná charitatívna organizácia, ktorá pôsobí v siedmich okresoch Košického a Banskobystrického kraja. Prevádzkuje útulok, nocľaháreň, poskytuje sociálne poradenstvo a koordinuje dobrovoľníkov vo farských charitách. Je súčasťou siete Slovenskej katolíckej charity.
Dodala, že zariadenie bude v prevádzke od nového roka v pracovné dni, službu zabezpečia štyria zamestnanci. Stacionár je ambulantná sociálna služba pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc počas dňa a noci trávia vo svojej domácnosti. Nájdu v ňom odbornú starostlivosť, pravidelnú stravu, pohybové a pamäťové aktivity a spoločnosť. „Poskytne takú starostlivosť, aby udržal človeka v dobrej kondícii čo najdlhšie. Zároveň mu pomôže prekonať všetky obmedzenia,“ podotkla riaditeľka Diecéznej charity Rožňava Emília Revajová Bujňáková. Novootvorené priestory požehnal rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.
Projekt získal podporu z plánu obnovy, čo sú európske peniaze, prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Partnermi boli Slovenská katolícka charita, Banskobystrický samosprávny kraj, obec Kokava nad Rimavicou, spoločnosti a miestni občania. Záujemcovia o službu sa môžu informovať na [email protected].
Diecézna charita Rožňava je cirkevná charitatívna organizácia, ktorá pôsobí v siedmich okresoch Košického a Banskobystrického kraja. Prevádzkuje útulok, nocľaháreň, poskytuje sociálne poradenstvo a koordinuje dobrovoľníkov vo farských charitách. Je súčasťou siete Slovenskej katolíckej charity.