V Kokave nad Rimavicou chystajú finisáž výstavy Krehké spomienky
Autorka sa zamerala na osobné príbehy, pamäť a každodennosť, ktorým dala vizuálnu podobu bez póz a príkras.
Autor TASR
Kokava nad Rimavicou 19. októbra (TASR) - V priestoroch historickej Starej školy v Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár vrcholí fotografická výstava Krehké spomienky, ktorá predstavuje autentické portréty rómskych seniorov z východného Slovenska, zachytené fotografkou Barborou Haviarovou v ich prirodzenom prostredí. V piatok 31. októbra sa tu uskutoční jej finisáž. TASR o tom informovala Magdaléna Rothová z Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC).
Výstava podľa jej slov vznikala počas niekoľkých rokov priamo v domácnostiach a prirodzenom prostredí respondentov. Autorka sa zamerala na osobné príbehy, pamäť a každodennosť, ktorým dala vizuálnu podobu bez póz a príkras. Výsledkom je citlivý, autentický portrét staršej generácie Rómov, ktorý presahuje rámec dokumentu aj umeleckej výpovede.
„Od svojho otvorenia v septembri sa stala miestom tichých stretnutí, silných emócií a premýšľania o tom, ako si pamätáme, ako žijeme a ako sa pozeráme na starobu a inklúziu,“ skonštatovala Rothová s tým, že počas finisáže sa budú môcť návštevníci stretnúť s autorkou výstavy a podeliť sa o dojmy z projektu, ktorý svojou silou spája kultúru, pamäť a komunitu.
„Snažila som sa vytvoriť priestor, kde ľudia môžu byť sami sebou - bez póz, bez tlaku, v prostredí, ktoré je im vlastné. Ich spomienky sú krehké, ale nesú v sebe veľkú silu,“ uviedla Haviarová.
Rothová dodala, že súčasťou októbrového programu, ktorý sa nesie v duchu Mesiaca úcty k starším, bude aj špeciálne podujatie pre školy a verejnosť v pondelok 20. októbra, spojené s autorským výkladom Barbory Haviarovej.
Výstavu Krehké spomienky realizuje ACEC v spolupráci so Starou školou Kokava. Vznikla s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.
