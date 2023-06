V Kokave nad Rimavicou otvoria infocentrum aj výstavu Príbeh skla III.

Kokava nad Rimavicou 30. júna (TASR) - Aj otvorenie prvého turistického informačného centra (TIC) v obci bude súčasťou piatkového programu v rámci otvorenia výstavy Príbeh skla III. v Starej škole v Kokave nad Rimavicou, informovali organizátori.



"TIC bude v priestoroch historickej stodoly a bude slúžiť na združovanie a propagáciu informácií o bohatých prírodných a kultúrnych atrakciách v regióne Gemer-Malohont-Novohrad. Bude pomáhať návštevníkom z iných regiónov a zo zahraničia, ako aj lokálnemu obyvateľstvu zorientovať sa v bohatej ponuke voľnočasových aktivít v širokom okolí," uvádzajú organizátori na sociálnej sieti. TIC bude zatiaľ fungovať sezónne, a to od júna do septembra.



Výstava Príbeh skla III., ktorú otvoria o 17.00 h, sa tento rok venuje fenoménu Zlatej Zuzany a jej tvorcovi, sklárskemu majstrovi Jozefovi Staníkovi, a jeho tvorivému obdobiu v sklárni v Zlatne. "K tomu ateliér skla VŠVU pod vedením Patrika Illa predstaví prierez prác svojich študentov a ich voľnú autorskú tvorbu. Súčasťou bude taktiež výber diel zo sklárskeho sympózia v Lednických Rovniach a workshop so sklárskou umelkyňou Pavlínou Šváchovou," uvádzajú organizátori. Workshop sa bude venovať spracovaniu drobných sklenených perál nad sklárskym kahanom, čo je technika, ktorá stála pri zrode sklárstva.



V rámci otvorenia výstavy bude koncert Kataríny Málikovej a v sobotu (1. 7.) sa v Starej škole uskutoční koncert skupiny Collegium Musicum Tribute.



Výstavu Príbeh skla III. a projekt Starej školy finančne podporil Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, OOCR Novohrad a Podpoľanie Región Novohrad, Za horami, za dolami a Nadácia SPP.