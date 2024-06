V Kokave nad Rimavicou otvoria výstavu Príbeh skla IV.

Kokava nad Rimavicou 17. júna (TASR) - Komentované prehliadky, ukážky práce so sklom i koncerty budú súčasťou podujatia v Kokave nad Rimavicou v Poltárskom okrese. V rámci neho otvoria aj výstavu Príbeh skla IV. Nadväzovať bude na predchádzajúce tri ročníky. TASR o tom za organizátorov informovala Katarína Krištúfková.



Dodala, že prierezovou témou júnovej akcie (21.- 23. 6.) bude odborné vzdelávanie a školstvo v sklárskom priemysle v minulosti a dnes. "Túto myšlienku bude reflektovať výstava a aj sprievodné podujatia," objasnila s tým, že aktuálny ročník výstavy bude pozostávať z dvoch častí. V prvej budú prezentovať študentské sklárske práce. Druhá časť má názov Sklárska abeceda. Návštevníka prevedie základnými míľnikmi v historickom vývoji sklárstva, základnými pojmami a technikami spracovania skla. Doplnia ju ukážky historického skla.



Vernisáž výstavy Príbeh skla IV. sa uskutoční v piatok (21. 6). o 17.00 h v priestoroch Starej školy v Kokave nad Rimavicou. Verejnosti bude k dispozícii do 31. októbra tohto roka.



Počas ďalších dní budú pre ľudí k dispozícii aj sprievodné podujatia. "Návštevníci tak budú môcť sledovať tvorenie fúkaných sklárskych artefaktov v priamom prenose a budú si môcť sklárske fúkanie s pomocou profesionálov aj vyskúšať," zdôraznila Krištúfková.



Cieľom cyklu Príbeh skla, ktorého začiatok bol v roku 2021, je posilniť povedomie o sklárskej histórii regiónu. Má tiež vzdelávať verejnosť o sklárskom remesle aj umení. Je to návrat k priblíženiu výnimočného kultúrneho dedičstva a zatraktívnenie segmentu kreatívneho priemyslu, ktorý je súčasťou tejto lokality od 18. storočia.