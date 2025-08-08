< sekcia Regióny
V Kokave nad Rimavicou otvorili obnovenú remeselnú tkáčsku dielňu
Využívať ju budú aj na aktivity, ktoré sa spájajú hlavne s tkaním. Dielňa je súčasťou Domu tradičného ľudového tkania, ktorý má vo svojej správe občianske združenie Čarovná nitka.
Autor TASR
Kokava nad Rimavicou 8. augusta (TASR) - V Kokave nad Rimavicou v Poltárskom okrese otvorili v piatok obnovenú remeselnú tkáčsku dielňu. Slúžiť bude nielen na zachovanie a prezentáciu tradičného remesla, doplní aj turistickú ponuku v okolí. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.
Využívať ju budú aj na aktivity, ktoré sa spájajú hlavne s tkaním. Dielňa je súčasťou Domu tradičného ľudového tkania, ktorý má vo svojej správe občianske združenie Čarovná nitka. Priestor pozostáva z dvoch častí. „V jednej sa nachádza stála expozícia, v ktorej sú prezentované nástroje, ktoré boli v minulosti využívané pri spracovaní ľanu,“ objasnila Jóbová. V druhej sú krosná, na ktorých si verejnosť môže toto tradičné remeslo vyskúšať. Dielňa sa môže využívať aj na odborné vzdelávanie a stretávanie tkáčov.
Pokračovateľka rodinnej tradície tkania Ľubomíra Žilková z dielne povedala, že ak ju záujemcovia oslovia, ukáže im stálu expozíciu. Keď budú záujem, tak si môžu vyskúšať aj tkanie na krosnách. Podľa nej v minulosti bola táto činnosť nutná pre život. Návrat ľanu ako prírodného materiálu medzi ľudí víta a vidí v ňom aj budúcnosť. „Keď sme mali výstavu s hotovými výrobkami a ľudia videli, aký je to náročný proces, uvedomili si aj hodnotu nejakej tej ľanovej utierky,“ zdôraznila.
Aktivita vznikla s finančnou podporou Rozvojovej agentúry BBSK prostredníctvom členského príspevku v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.
Využívať ju budú aj na aktivity, ktoré sa spájajú hlavne s tkaním. Dielňa je súčasťou Domu tradičného ľudového tkania, ktorý má vo svojej správe občianske združenie Čarovná nitka. Priestor pozostáva z dvoch častí. „V jednej sa nachádza stála expozícia, v ktorej sú prezentované nástroje, ktoré boli v minulosti využívané pri spracovaní ľanu,“ objasnila Jóbová. V druhej sú krosná, na ktorých si verejnosť môže toto tradičné remeslo vyskúšať. Dielňa sa môže využívať aj na odborné vzdelávanie a stretávanie tkáčov.
Pokračovateľka rodinnej tradície tkania Ľubomíra Žilková z dielne povedala, že ak ju záujemcovia oslovia, ukáže im stálu expozíciu. Keď budú záujem, tak si môžu vyskúšať aj tkanie na krosnách. Podľa nej v minulosti bola táto činnosť nutná pre život. Návrat ľanu ako prírodného materiálu medzi ľudí víta a vidí v ňom aj budúcnosť. „Keď sme mali výstavu s hotovými výrobkami a ľudia videli, aký je to náročný proces, uvedomili si aj hodnotu nejakej tej ľanovej utierky,“ zdôraznila.
Aktivita vznikla s finančnou podporou Rozvojovej agentúry BBSK prostredníctvom členského príspevku v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie.