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V Kokave nad Rimavicou sa v piatok začína folklórny festival Koliesko
Podujatie bude do nedele 2. augusta.
Autor TASR
Kokava nad Rimavicou 31. júla (TASR) - V Kokave nad Rimavicou v Poltárskom okrese sa v piatok po ročnej prestávke začína folklórny festival Koliesko. TASR o tom informovala vedúca miestneho kultúrneho strediska Blanka Harasimová s tým, že podujatie bude do nedele 2. augusta.
Spresnila, že tento rok festival umiestnili do kompaktnejšieho priestoru, aby sa návštevníci jednoduchšie orientovali a Koliesko pôsobilo živšie. Centrom diania bude amfiteáter, v ktorom budú všetky hlavné programy i najväčšia časť sprievodných podujatí. Podľa nej tak upravili nielen priestorové, ale aj časové rozdelenie programov. „Niektoré sprievodné aktivity budú na námestí a tam sa uskutoční aj slávnostné otvorenie festivalu,“ podotkla.
Novinkou je, že do programovej štruktúry sa okrem folkloristov tento rok zapoja aj divadelníci. Tí nebudú účinkovať na statickej scéne, ale vytvoria scénický sprievod. Doplnila, že festival sa bude niesť v znamení legendárnych kokavských povestí. Súčasťou budú remeselná ulička, jarmok ľudových remesiel, detský dvor s programom, výstavy, koncert a tradičná gastronómia. Za synagógou bude Bútorov dvor, ktorý predstaví mladé talenty a účastníkov speváckych a tanečných súťaží. „Veríme, že aj tieto zmeny prinesú plynulejší chod festivalu, pretože sú to práve veci, ktoré si po predchádzajúcich ročníkoch vyžadovali zlepšenie alebo zmenu,“ poznamenala Harasimová.
Potvrdila, že festival aj v roku 2026 zaradili do projektu festivalových autobusov Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom je zlepšiť dopravu a dostupnosť pre návštevníkov z regiónu. „Okrem toho bude k dispozícii Folklórny vlak. Zaujímavosťou bude nedeľná (2. 8.) omša v amfiteátri pod holým nebom s účasťou folklórnych kolektívov,“ konštatovala.
Cieľom ďalšieho ročníka Kolieska je podľa nej priniesť ľuďom radosť, spoločné stretnutia rodákov a návštevníkov festivalu a podporiť folklórne súbory, hudobníkov a remeselníkov.
Spresnila, že tento rok festival umiestnili do kompaktnejšieho priestoru, aby sa návštevníci jednoduchšie orientovali a Koliesko pôsobilo živšie. Centrom diania bude amfiteáter, v ktorom budú všetky hlavné programy i najväčšia časť sprievodných podujatí. Podľa nej tak upravili nielen priestorové, ale aj časové rozdelenie programov. „Niektoré sprievodné aktivity budú na námestí a tam sa uskutoční aj slávnostné otvorenie festivalu,“ podotkla.
Novinkou je, že do programovej štruktúry sa okrem folkloristov tento rok zapoja aj divadelníci. Tí nebudú účinkovať na statickej scéne, ale vytvoria scénický sprievod. Doplnila, že festival sa bude niesť v znamení legendárnych kokavských povestí. Súčasťou budú remeselná ulička, jarmok ľudových remesiel, detský dvor s programom, výstavy, koncert a tradičná gastronómia. Za synagógou bude Bútorov dvor, ktorý predstaví mladé talenty a účastníkov speváckych a tanečných súťaží. „Veríme, že aj tieto zmeny prinesú plynulejší chod festivalu, pretože sú to práve veci, ktoré si po predchádzajúcich ročníkoch vyžadovali zlepšenie alebo zmenu,“ poznamenala Harasimová.
Potvrdila, že festival aj v roku 2026 zaradili do projektu festivalových autobusov Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom je zlepšiť dopravu a dostupnosť pre návštevníkov z regiónu. „Okrem toho bude k dispozícii Folklórny vlak. Zaujímavosťou bude nedeľná (2. 8.) omša v amfiteátri pod holým nebom s účasťou folklórnych kolektívov,“ konštatovala.
Cieľom ďalšieho ročníka Kolieska je podľa nej priniesť ľuďom radosť, spoločné stretnutia rodákov a návštevníkov festivalu a podporiť folklórne súbory, hudobníkov a remeselníkov.