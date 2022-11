V Kokave nad Rimavicou začali s prestavbou bývalého kina na bytovku

Kokava nad Rimavicou 9. novembra (TASR) – V Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár sa v uplynulých dňoch začalo s prestavbou starého kina na nájomné byty. Realizáciou projektu sa opravia chátrajúce priestory v centre obce a pre rodiny vznikne 11 bytov.



Ako pre TASR uviedol starosta Ján Chromek, prestavba sa realizuje prostredníctvom externého dodávateľa. "Objekt starého kina je z konca 30. rokov uplynulého storočia. Kino ale skončilo na prelome 80. a 90. rokov, potom tam bola diskotéka a asi v polovici 90. rokov objekt vyhorel a odvtedy chátral," priblížil genézu. Náklady na jeho prestavbu by mali dosiahnuť približne jeden milión eur.



Aj keď okres a samotná obec majú pomerne vysokú mieru nezamestnanosti, ľudia majú podľa starostu záujem bývať v tejto obci. "V poslednom období evidujeme aj zvýšený záujem o stavbu rodinných domov," doplnil Chromek.



Tento rok mali v pláne začať aj so stavbou obecnej telocvične a fitnescentra. Objekt, ktorý v obci s približne 2750 obyvateľmi dlhodobo chýba, by mal vyrásť v areáli futbalového ihriska. "Keďže stavbu spolufinancujeme aj z prostriedkov Miestnej akčnej skupiny Malohont, po verejnom obstarávaní je projekt aktuálne na posudzovaní. Súťažou sa nám ale podarilo znížiť cenu na 316.000 eur," uviedol starosta ďalej.



V procese kontroly je rovnako aj projekt rekonštrukcie troch miestnych komunikácií, na ktorý získali z eurofondov asi 170.000 eur.



Vlani bola v Kokave nad Rimavicou najväčšia investícia do rekonštrukcie a modernizácie materskej školy. Stavbu za takmer 150.000 eur financovala samospráva z príspevku zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov. Rozšírením objektu o jednu triedu sa zvýšila kapacita o 16 detí. Aktuálne je tak schopná pojať 67 predškolákov.