Pondelok 4. máj 2026
TRAGICKÝ NÁLEZ: V koľajisku pri Prešove bol telo 21-ročného muža

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Prešov 4. mája (TASR) - V koľajisku v železničnom úseku medzi stanicou Veľký Šariš a zastávkou Prešov-mesto bolo v nedeľu (3. 5.) v skorých ranných hodinách nájdené telo 21-ročného Prešovčana bez známok života. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Obhliadajúci lekár na mieste konštatoval smrť následkom devastačných poranení, ktoré podľa predbežného posúdenia nastali pri zrážke s vlakom. Cudzie zavinenie bolo predbežne vylúčené, bola nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva,“ uviedla Ligdayová.

Prípadom sa zaoberá poverený príslušník železničného oddelenia v Prešove, vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.
