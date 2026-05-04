TRAGICKÝ NÁLEZ: V koľajisku pri Prešove bol telo 21-ročného muža
Obhliadajúci lekár na mieste konštatoval smrť následkom devastačných poranení, ktoré podľa predbežného posúdenia nastali pri zrážke s vlakom.
Autor TASR
Prešov 4. mája (TASR) - V koľajisku v železničnom úseku medzi stanicou Veľký Šariš a zastávkou Prešov-mesto bolo v nedeľu (3. 5.) v skorých ranných hodinách nájdené telo 21-ročného Prešovčana bez známok života. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Obhliadajúci lekár na mieste konštatoval smrť následkom devastačných poranení, ktoré podľa predbežného posúdenia nastali pri zrážke s vlakom. Cudzie zavinenie bolo predbežne vylúčené, bola nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva,“ uviedla Ligdayová.
Prípadom sa zaoberá poverený príslušník železničného oddelenia v Prešove, vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.
