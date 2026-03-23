< sekcia Regióny
V Kolárove chcú zriadiť detské jasle, fungovať majú od septembra
Dieťa bude možné zapísať na celodennú i poldennú dochádzku.
Autor TASR
Kolárovo 23. marca (TASR) - Mesto Kolárovo chce zriadiť detské jasle. Ako sa uvádza v materiáli určenom na pondelkové rokovanie mestského zastupiteľstva, nové zariadenie má fungovať od 1. septembra 2026.
Detské jasle majú sídliť na Lesnej ulici. „Kapacita jednej skupiny detí je stanovená na päť. Plánované je otvorenie dvoch skupín, čím sa celková kapacita zariadenia určí na desať detí. Prevádzková doba zariadenia je určená od 7.00 h do 17.00 h,“ uvádza sa v materiáli.
Dieťa bude možné zapísať na celodennú i poldennú dochádzku. „V závislosti na voľných kapacitách zariadenia a po absolvovaní adaptačného pobytu bude možné zabezpečiť aj nepravidelnú dochádzku detí. Plánovaná cena za služby detských jaslí je 500 eur mesačne pri celodennom pobyte a 250 eur mesačne za poldenný pobyt,“ doplnil mestský úrad.
