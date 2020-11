V komárňanskej nemocnici otestovali od pondelka vyše 700 ľudí

Komárno 20. novembra (TASR) – Komárňanská nemocnica eviduje veľký záujem o testovanie na ochorenie COVID-19. Mobilné odberné miesto tu bolo zriadené v pondelok 16. novembra, otestovať sa sem prišli už stovky ľudí.



Podľa slov riaditeľa nemocnice Miroslava Jašku tu za prvé tri dni otestovali 449 záujemcov o antigénové testy, ďalších 292 ľudí prišlo na PCR testy. „V nemocnici aktuálne evidujeme 27 pozitívnych pacientov. Kapacita 'COVID oddelenia' je už maximálne naplnená. Pre pozitívny test na nový koronavírus zatiaľ nemôže pracovať 48 komárňanských zdravotníkov, chod nemocnice sa však darí udržať,“ uviedol Jaška.



Odberné miesto sa nachádza priamo v areáli komárňanskej nemocnice, v zadnom vchode pavilónu P. „Nemocnica vyšla v ústrety všetkým, ktorí chcú mať možnú prítomnosť koronavírusu zistenú do 15 minút. Bezplatne sa dať otestovať každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 h s krátkou obedňajšou prestávkou. Nie je potrebné sa vopred objednať, stačí prísť a postaviť sa do radu,“ dodal Jaška.