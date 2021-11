V Komárne môžu liečiť pacientov s COVID-19 monoklonálnymi protilátkami

Komárno 9. novembra (TASR) - Nemocnica Agel Komárno môže liečiť svojich pacientov nakazených novým koronavírusom monoklonálnymi protilátkami. Nemocnica dostala 96 balení lieku REGN COV2 (kasirivimab a imdevimab), potvrdila vedúca farmaceutka nemocničnej lekárne Hajnalka Komjáthy. Každé balenie lieku obsahuje dve dávky. Liečbu musí stanoviť praktický lekár a určená je pre pacientov v začiatočnom štádiu ochorenia, ktorí majú vysoké riziko, že koronavírus u nich prejde do závažného stavu.



Monoklonálne protilátky sa podávajú v nemocnici formou infúzie do žily, čo trvá maximálne 30 minút. Po podaní je pacient ešte jednu hodinu sledovaný. Liek je určený pacientom bez príznakov infekcie COVID-19 alebo s mierne až stredne závažným priebehom, ktorí nevyžadujú hospitalizáciu.



Kasirivimab a imdevimab sú bielkoviny, tzv. monoklonálne protilátky, ktoré sa viažu na tzv. spike protein koronavírusu, spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Zabraňuje vírusu dostať sa do buniek v organizme a spôsobiť infekciu, vďaka čomu môžu pacienti jednoduchšie a rýchlejšie prekonať vírusovú infekciu.