V Komárne na Mŕtvom ramene Váhu otvoria počas leta požičovňu lodí

Komárno 6. júna (TASR) - Na Mŕtvom ramene Váhu v Komárne bude v polovici leta otvorená požičovňa lodí. Jej súčasťou bude aj požičovňa vodných i cestných bicyklov a bufet s občerstvením.



Projekt, ktorý má slúžiť obyvateľom Komárna i jeho návštevníkom, schválili mestskí poslanci na jar, vyčlenili naň 40.000 eur. „Požičovňa lodí bude zriadená na pozemku vo vlastníctve mesta, kde predtým bol hostinec, neskôr sa tam presťahovalo rybárske združenie a v súčasnosti je pod dohľadom oddelenia civilnej ochrany mestského úradu. Čiastočne bude aj na susednom pozemku, ktorý bol nedávno prenajatý jednému z plaveckých klubov za symbolickú sumu,“ informoval mestský úrad.



Súčasťou požičovne budú aj dva, 12 metrov dlhé a dva metre široké, plávajúce doky napojené na existujúce schody na nábreží. „K nim sa budú kotviť lode. Na breh sa osadia dva obytné kontajnery. Jeden by mal fungovať ako kancelária, ktorá bude slúžiť na vybavovanie zákaziek požičovne, v druhom by boli toalety a vytvorí sa v ňom aj skladový priestor. Plánujeme nakúpiť päť lodí a päť vodných bicyklov, uviedol riaditeľ mestskej spoločnosti Comorra Servis Tamás Nagy.



Ako pripomenul, v existujúcej drevenej budove by sa mal prevádzkovať bufet. Súčasťou zariadenia bude aj požičovňa bicyklov, tandemu a kolobežiek. „Plánujú sa aj nákupy iných plávajúcich zariadení, napríklad stojace surfy,“ doplnil Nagy.



Podľa primátora Komárna Bélu Keszegha, je Mŕtve rameno Váhu a jeho okolie rekreačnou destináciou, ktorá ponúka mnoho príležitostí. „Žiaľ, mesto ich predtým nevyužilo a to teraz chceme zmeniť jedným komplexným plánom. Naším cieľom je, aby sa jazero a jeho okolie stalo jednou z najobľúbenejších rekreačných oblastí Komárna, kde na tých, ktorí tam chcú relaxovať, čakajú kvalitné služby,“ povedal Keszegh.



Nová požičovňa lodí bude, v závislosti od počasia, otvorená každý deň. „Presný termín otvorenia je podmienený povolením a verejným obstarávaním, ale naším zámerom je, aby v polovici leta bolo zariadenie v prevádzke,“ dodal Nagy.