V Komárne otvárajú nový vzdelávací kurz pre záchranárov
Autor TASR
Komárno 25. novembra (TASR) - Záchranná zdravotná služba ZaMED otvára nový vzdelávací kurz pre záchranárov. Zameraný je na rozpoznávanie typických znakov násilia na ženách a správne reagovanie v takýchto krízových situáciách. Registrácia do kurzu sa symbolicky začína práve v utorok pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách. Prihlásiť sa môžu záchranári zo všetkých záchranných zdravotných služieb na Slovensku, informoval riaditeľ ZaMED Matej Polák.
Nový kurz, prvý svojho druhu na Slovensku, sa bude od januára vyučovať v Tréningovom centre ZaMED v Komárne. Vzniká v spolupráci s Koordinačno-metodickým centrom pre prevenciu násilia na ženách. Kurz naučí posádky záchranárov, ako rozpoznať obete domáceho násilia a pomôcť im. Záchranári získajú odborné a praktické vedomosti, ktoré využijú priamo v teréne pri vyhodnocovaní situácie aj komunikácii s obeťou a agresorom.
Záchranári sú často prví, kto prichádza do kontaktu s obeťami domáceho a rodovo podmieneného násilia. „Niekedy môžu byť jediní, kto má šancu zistiť, čo sa deje za zatvorenými dverami domov a bytov. Pripravení by mali byť na každú situáciu, aj takú, ktorá presahuje fyzické zranenia,“ povedal Polák.
Záchranná zdravotná služba ZaMED bola založená v roku 2005. Poskytuje nepretržitú neodkladnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v život ohrozujúcich stavoch a pri ochoreniach, ktoré by mohli viesť k závažnému poškodeniu zdravia. Ročne ošetrí viac ako 25.000 pacientov a jej posádky najazdia viac ako 1.300.000 kilometrov.
