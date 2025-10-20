< sekcia Regióny
V Komárne plánujú rekonštrukcie ulíc za viac ako 6,3 milióna eur
Komárno 20. októbra (TASR) - Mesto Komárno pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu ciest. Ako sa uvádza v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, predpokladaná hodnota zákazky je 6.375. 820,89 eura.
Autor TASR
Komárno 20. októbra (TASR) - Mesto Komárno pripravuje rozsiahlu rekonštrukciu ciest. Ako sa uvádza v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, predpokladaná hodnota zákazky je 6.375.820,89 eura.
Mesto neplánuje získať na projekt peniaze z fondov Európskej únie. „Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom vlastných zdrojov, dodávateľským úverom alebo bankou spôsobom odpredaja pohľadávky. Financovanie bude vo forme 120 rovnomerných mesačných splátok,“ konštatuje sa v súťažných podkladoch.
Radnica plánuje v rámci projektu obnoviť povrch celkovo na 13 uliciach. Súčasťou zákazky je aj celková rekonštrukcia ďalších štyroch komunikácií. Tá sa bude týkať Ulice gen. Klapku, Komenského a Kálmána Thalyho a takisto Námestia Kossutha. „Dátum začatia prác je 1. január 2026 a dátum ich ukončenia je 31. december 2026,“ doplnil mestský úrad.
Mesto neplánuje získať na projekt peniaze z fondov Európskej únie. „Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom vlastných zdrojov, dodávateľským úverom alebo bankou spôsobom odpredaja pohľadávky. Financovanie bude vo forme 120 rovnomerných mesačných splátok,“ konštatuje sa v súťažných podkladoch.
Radnica plánuje v rámci projektu obnoviť povrch celkovo na 13 uliciach. Súčasťou zákazky je aj celková rekonštrukcia ďalších štyroch komunikácií. Tá sa bude týkať Ulice gen. Klapku, Komenského a Kálmána Thalyho a takisto Námestia Kossutha. „Dátum začatia prác je 1. január 2026 a dátum ich ukončenia je 31. december 2026,“ doplnil mestský úrad.