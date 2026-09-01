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V Komárne prebieha druhá etapa rekonštrukcie vodovodu
Cieľom investície je zvýšiť spoľahlivosť dodávok a zabezpečiť kvalitnú pitnú vodu pre miestnych obyvateľov.
Autor TASR
Komárno 1. septembra (TASR) - Mesto Komárno pokračuje v rekonštrukcii vodovodu v mestskej časti Kava. Ako informovalo, aktuálne sa realizuje druhá etapa obnovy hlavného vodovodného potrubia, ktorá nadväzuje na práce uskutočnené približne pred tromi až štyrmi rokmi.
Cieľom investície je zvýšiť spoľahlivosť dodávok a zabezpečiť kvalitnú pitnú vodu pre miestnych obyvateľov. „V rámci druhej etapy bude vymenených približne 610 metrov vodovodného potrubia, pričom práce sa dotknú približne 35 odberných miest a prípojok. Hodnota aktuálnej investície predstavuje približne 60.000 eur,“ uviedla radnica.
Významnou zmenou v porovnaní s minulosťou je zdroj pitnej vody. Obyvatelia Kavy sú už zásobovaní vodou zo zdroja na Alžbetinom ostrove. „Už realizácia prvej etapy rekonštrukcie priniesla zvýšenie kvality dodávanej vody. Potrebné je však dokončiť aj aktuálnu druhú etapu, aby sme celý úsek dostali do takého technického stavu, ktorý zabezpečí spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku. Aktuálnou druhou etapou sa zároveň rekonštrukcia tejto vetvy vodovodu v Kave definitívne dokončí a ďalšia etapa už nebude potrebná,“ vysvetlil generálny riaditeľ mestskej spoločnosti KOMVaK Patrik Ruman.
Ako pripomenul, výhodou pre obyvateľov je aj cena dodávanej vody. „V mestskej časti Kava platia obyvatelia iba vodné, pričom jeho cena sa pohybuje približne na úrovni 1,1952 eura bez DPH za kubický meter. Spoločnosť KOMVaK zabezpečuje dodávku pitnej vody nielen v Komárne a jeho mestských častiach, ale aj v ďalších 15 obciach okresu Komárno,“ dodal Ruman.
Cieľom investície je zvýšiť spoľahlivosť dodávok a zabezpečiť kvalitnú pitnú vodu pre miestnych obyvateľov. „V rámci druhej etapy bude vymenených približne 610 metrov vodovodného potrubia, pričom práce sa dotknú približne 35 odberných miest a prípojok. Hodnota aktuálnej investície predstavuje približne 60.000 eur,“ uviedla radnica.
Významnou zmenou v porovnaní s minulosťou je zdroj pitnej vody. Obyvatelia Kavy sú už zásobovaní vodou zo zdroja na Alžbetinom ostrove. „Už realizácia prvej etapy rekonštrukcie priniesla zvýšenie kvality dodávanej vody. Potrebné je však dokončiť aj aktuálnu druhú etapu, aby sme celý úsek dostali do takého technického stavu, ktorý zabezpečí spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku. Aktuálnou druhou etapou sa zároveň rekonštrukcia tejto vetvy vodovodu v Kave definitívne dokončí a ďalšia etapa už nebude potrebná,“ vysvetlil generálny riaditeľ mestskej spoločnosti KOMVaK Patrik Ruman.
Ako pripomenul, výhodou pre obyvateľov je aj cena dodávanej vody. „V mestskej časti Kava platia obyvatelia iba vodné, pričom jeho cena sa pohybuje približne na úrovni 1,1952 eura bez DPH za kubický meter. Spoločnosť KOMVaK zabezpečuje dodávku pitnej vody nielen v Komárne a jeho mestských častiach, ale aj v ďalších 15 obciach okresu Komárno,“ dodal Ruman.