V Komárne prerokovali strategický plán smerovania a rozvoja prístavu

Komárno 9. júla (TASR) - Verejné prístavy, a. s., zorganizovali vo štvrtok na pôde Mestského úradu Komárno verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu Master Plan Komárno, ktorého cieľom je určiť ďalšie smerovanie a rozvoj prístavu v tomto meste na juhu Slovenska.



"Tunajší prístav je v súčasnosti výhradne nákladný. Budúcnosť má byť o tom, že v prístave bude dominovať rekreačná plavba, osobná plavba, pričom ale budú aj nejaké nákladné pozície, kde by sme vykonávali prekládkovú činnosť, ale sú situované tak, aby boli čo najďalej od obytných zón, aby čo najmenej rušili obyvateľov na okolí. Samozrejme, zohľadňovali sme aj národnú kultúrnu pamiatku Pevnosť Komárno, aby ten pohľad aj z vody na ňu bol zachovaný a ucelený," povedal o víťaznom variante generálny riaditeľ spoločnosti Verejné prístavy, a. s., Gabriel Szekeres.



Podotkol, že teraz je prístav v Komárne využitý na 5 - 10 %. V roku 2002 'prebiehala' podľa jeho slov "nedokončená privatizácia" prístavov v Bratislave a v Komárne, a operátor, ktorý získal majoritnú prevahu, vlastní infraštruktúru a superštruktúru v rámci prístavu, pričom Verejné prístavy vlastnia iba pozemky. "Súkromný vlastník je zameraný na inú komoditu, než je typické pre Komárno, agrokomodity, ktoré tu dominujú, sa v jeho portfóliu nenachádzajú", spresnil dôvody slabého využitia komárňanského prístavu Szekeres.



V rámci prípravnej fázy je už strategický plán ukončený a v podstate schválený Európskou komisiou (EK). Všetky tieto zámery sú financované Európskou úniou, konštatoval generálny riaditeľ. "Technické výstupy - štúdiu realizovateľnosti - by sme mohli mať do konca tohto roka. Realizácii ešte musí predchádzať projektová dokumentácia, spracovanie a prerokúvanie dosahov na životné prostredie, čo je časovo náročná vec, ale mohlo by to byť pripravené do konca roku 2021. Práce, ktoré máme za sebou, trvajú od roku 2015. Prvá etapa projektu dosahuje plánované náklady vo výške 18 miliónov eur," uzavrel Szekeres.