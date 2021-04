V Komárne pribúdajú pacienti so závažnými postcovidovými komplikáciami

Komárno 12. apríla (TASR) - Nemocnica Agel Komárno zaznamenala výrazné zlepšenie pandemickej situácie. Poklesol počet pacientov s novým koronavírusom, nízke je aj číslo zdravotníkov s ochorením COVID-19. „Objavil sa však nový fenomén, pribúda pacientov, ktorí sa z ochorenia vyliečili, ale majú závažné postcovidové komplikácie,“ uviedol riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.



Táto situácia si podľa jeho slov vyžaduje plné nasadenie zdravotníkov na lôžkach jednotky intenzívnej starostlivosti či oddelené anestéziológie a intenzívnej medicíny. „Predpokladáme, že to bude naša prvoradá úloha v najbližších týždňoch a mesiacoch, aby sme tieto ťažké postcovidové syndrómy zvládli,“ uviedol Jaška.



Aktuálne leží v nemocnici na bežnom lôžku 16 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie alebo neinvazívnej ventilácie si vyžadujú traja pacienti, dvaja sú suspektní. Zo zamestnancov má nový koronavírus šesť ľudí, jeden je v preventívnej karanténe.



Nemocnica využila zníženie počtu pacientov s koronavírusom a operatívne začala s rekonštrukciou kyslíkových rozvodov v nemocnici. To by malo trvať zhruba dva týždne a výsledkom bude skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ktorých stav si vyžaduje pripojenie na kyslík.



Stále naplno funguje vakcinačné centrum v nemocnici, komárňanskí zdravotníci by boli schopní očkovať aj viac záujemcov denne. „Žiadali sme o navýšenie našich slotov, čo by nám umožnilo, aby očkovanie v Komárne napredovalo rýchlejšie. Momentálne máme v čakárni zhruba 3600 ľudí ešte z vyššej vekovej kategórie nad 60 rokov, sme však limitovaní dodávkami vakcíny,“ povedal riaditeľ nemocnice.



Výrazne iná je situácia s prihlasovaním sa na očkovanie vo Veľkokapacitnom očkovacom centre v Nitre, kde komárňanská nemocnica zabezpečuje zdravotnícku stránku projektu. „Tu máme stále stovky voľných miest. Na nasledujúci víkend je denná kapacita v sobotu i v nedeľu po 1700 ľudí. V tomto prípade sú záujemcovia vybavovaní bezprostredne po zaregistrovaní sa do čakárne,“ uviedol Jaška.