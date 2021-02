V Komárne pribudli mladší pacienti s ťažkým priebehom ochorenia

Komárno 22. februára (TASR) – Zdravotníci v Nemocnici Agel Komárno za posledný týždeň zaznamenali veľmi ťažký priebeh ochorenia COVID-19 aj u mladších ročníkov pacientov. „Sú to pacienti do 50 rokov. Ich stav si vyžaduje umiestnenie na jednotke intenzívnej starostlivosti, alebo dokonca na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Je to nová skutočnosť v priebehu pandémie,“ zhodnotil riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.



Nemocnica napriek extrémnemu vyťaženiu zamestnancov zatiaľ pandémiu nového koronavírusu zvláda. „Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť 53 pacientom s novým koronavírusom, z toho siedmi sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu, traja sú suspektní a čakajú na výsledok PCR testu,“ potvrdil Jaška. Nemocnica eviduje 19 zamestnancov pozitívnych na ochorenie COVID-19, ďalší piati sú v karanténe.



Nemocnica zároveň poskytla urgentnú starostlivosť ďalším šiestim desiatkam pacientov bez nového koronavírusu na chirurgii a vyše 60 pacientov akútne ošetrili aj na internom oddelení. „Situácia v regióne je vážna, aj čo sa týka problémov pacientov s inými diagnózami,“ poznamenal Jaška.



V sobotu (20. 2.) sa komárňanská nemocnica aktívne zúčastnila na očkovaní pedagógov. „Zaočkovali sme 450 učiteľov z nášho regiónu vakcínou AstraZeneca, vakcinácia bola plynulá, bez problémov,“ informoval riaditeľ nemocnice, ktorá je oficiálnym vakcinačným centrom.