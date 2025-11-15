< sekcia Regióny
V Komárne pribudnú ďalšie kontajnerové stojiská na triedený odpad
Cieľom projektu je zlepšiť podmienky odpadového hospodárstva v meste a znížiť množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu minimálne o 10 percent.
Komárno 15. novembra (TASR) - Mesto Komárno buduje nové kontajnerové stanovištia na území mesta. Do konca tohto roka pribudnú tri nové stojiská. V budúcom roku bude ich výstavba pokračovať. Projekt realizuje samospráva v rámci Programu Slovensko. Celkový rozpočet investície predstavuje viac ako 665.000 eur, z toho 612.000 eur tvorí príspevok z Európskej únie, informovala radnica.
Cieľom projektu je zlepšiť podmienky odpadového hospodárstva v meste a znížiť množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu minimálne o 10 percent. V rámci projektu sa vybudujú ďalšie nové kontajnerové stojiská, ktoré rozšíria možnosti triedeného zberu odpadu. Každé nové stojisko bude vybavené nádobami na papier (modrá), plasty a kovové obaly (žltá) a sklo (zelená).
V súčasnosti sa na území Komárna nachádza 179 kontajnerových stanovíšť, z ktorých 89 je už uzatvorených a prekrytých. Mesto doposiaľ investovalo do ich vybudovania viac ako jeden milión eur.
