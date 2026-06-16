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V Komárne rozšírili maďarské jazykové označenia na zastávkach
Podľa primátora Bélu Keszegha sú cestovné poriadky vyvesené na autobusových zastávkach v Komárne dlhodobo dvojjazyčné.
Autor TASR
Komárno 16. júna (TASR) - Na autobusových zastávkach v komárňanskom regióne pribudli nové jazykové označenia v maďarskom jazyku. Spoločnosť Arriva doplnila názvy približne 507 autobusových zastávok, kde k slovenským názvom na tabuliach pribudli ich maďarské ekvivalenty, informovala komárňanská radnica.
V samotnom meste Komárno sú dvojjazyčné označenia autobusových zastávok už niekoľko rokov prirodzenou súčasťou mestského prostredia, v mnohých obciach regiónu však doteraz neboli dostupné.
Podľa primátora Bélu Keszegha sú cestovné poriadky vyvesené na autobusových zastávkach v Komárne dlhodobo dvojjazyčné. Spoločnosť Arriva informuje cestujúcich aj v maďarskom jazyku prostredníctvom viacerých svojich informačných kanálov. „Na náš podnet boli v minulosti cestovné poriadky sprístupnené aj na platformách Google Maps a Ubian, čím sa zjednodušil cestujúcim prístup k informáciám,“ povedal primátor.
V samotnom meste Komárno sú dvojjazyčné označenia autobusových zastávok už niekoľko rokov prirodzenou súčasťou mestského prostredia, v mnohých obciach regiónu však doteraz neboli dostupné.
Podľa primátora Bélu Keszegha sú cestovné poriadky vyvesené na autobusových zastávkach v Komárne dlhodobo dvojjazyčné. Spoločnosť Arriva informuje cestujúcich aj v maďarskom jazyku prostredníctvom viacerých svojich informačných kanálov. „Na náš podnet boli v minulosti cestovné poriadky sprístupnené aj na platformách Google Maps a Ubian, čím sa zjednodušil cestujúcim prístup k informáciám,“ povedal primátor.