V Komárne sa rozširuje sieť cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry
Autor TASR
Komárno 4. januára (TASR) - Mesto Komárno v uplynulých dňoch ukončilo výstavbu cyklotrasy na úseku medzi ulicami Petőfiho a Záhradnícka. Ako uviedla radnica, takmer 700 metrov dlhý úsek zahŕňa nielen trasu pre cyklistov, ale aj nové chodníky pre peších.
Vo viacerých lokalitách sa vďaka projektu zvýšila bezpečnosť pre chodcov, pribudlo nové vodorovné dopravné značenie, dopravné značky a rozšírilo sa verejné osvetlenie. „To výrazne zlepšilo viditeľnosť najmä vo večerných hodinách a za znížených svetelných podmienok. Investícia je mimoriadne dôležitá, pretože spája hlavné dopravné uzly mesta s centrom. Celkové náklady projektu dosiahli sumu 340.113,90 eura a boli financované z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky,“ informoval mestský úrad.
Ten zároveň doplnil, že sa už začala aj realizácia ďalšej cyklotrasy v dĺžke 3,29 kilometra. Projekt zahŕňa Eötvösovu ulicu, ktorá prepojí Sídlisko VII s centrom mesta. „Jeho súčasťou je úsek na Mederčskej ulici a Bratislavskej ceste po viadukt, kde sa od nemocnice až po čerpaciu stanicu budujú cyklotrasy po oboch stranách komunikácie. Celkový rozpočet tejto etapy predstavuje 1,15 milióna eur, z čoho 817.796,25 eura pochádza z Plánu obnovy a odolnosti SR a 332.203,75 eura uhradí mesto Komárno z vlastných zdrojov,“ doplnila radnica.
Mesto už pripravuje aj ďalšie investície zamerané na rozširovanie cyklistickej infraštruktúry. V pláne je napojenie mestskej časti Hadovce na mestskú cyklosieť a takisto prepojenie Sídliska VII a Sídliska II prostredníctvom novej cyklotrasy.
Podľa primátora Bélu Keszegha Komárno už niekoľko rokov systematicky rozvíja sieť cyklotrás podľa ucelenej koncepcie. „Popritom realizujeme aj ďalšie nevyhnutné investície, napríklad budovanie stojanov a úschovní na bicykle, ktoré sú k dispozícii nielen v meste, ale aj na staniciach a pri všetkých školách. Naším cieľom je, aby sa cyklistika popri bezplatnej mestskej hromadnej doprave stala reálnou, bezpečnou a atraktívnou alternatívou pre všetkých obyvateľov Komárna,“ skonštatoval primátor.
