V Komárne si pripomenú 80. výročie deportácie Židov

Komárno 3. júna (TASR) - Židovská náboženská obec v Komárne si pripomenie 80. výročie deportácie Židov z Komárna a okolia do koncentračných táborov. Spomienkové stretnutie sa uskutoční v nedeľu 9. júna na židovskom cintoríne v Komárne, informovali organizátori z miestneho židovského kultúrneho a spoločenského centra Menház.



Spomienkový prejav prednesie rabín Róbert Frölich. Účastníci stretnutia následne v komárňanskej synagóge spoločne zapália sviečky na pamiatku obetí.



Pred druhou svetovou vojnou žilo v Komárne a okolí približne 3000 židov. Dva transporty do koncentračného tábora vyrazili z Komárna 12. až 16. júna 1944. Na nútené práce a smrť bolo deportovaných celkovo 2170 ľudí, väčšina z nich sa nikdy nevrátila. Zo susedného Komáromu a z okolia bolo v rovnakom období transportovaných vyše 5000 ľudí.



V 50. rokoch odišlo z Komárna do Izraela približne 350 Židov. V súčasnosti žije v Komárne približne 60-členná židovská komunita.