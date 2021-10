V Komárne stúpol počet hospitalizovaných pacientov

Komárno 27. októbra (TASR) – V Nemocnici Agel Komárno mierne stúpa počet hospitalizovaných pacientov, napriek tomu má nemocnica aktuálny vývoj pandémie pod kontrolou. Na covidovom oddelení je hospitalizovaných 12 pacientov, z toho dvaja sú v ťažkom stave. Ďalší traja sú suspektní. "Z týchto pacientov je iba jediný očkovaný, ten má ale porovnateľne ľahší priebeh ochorenia ako ostatní štrnásti," povedala námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Gabriela Filkóová.



Nemocnica nemá problém s pozitivitou svojich zamestnancov na COVID-19, pretože vyše 75 percent z nich je zaočkovaných dvomi dávkami a zamestnanci, ktorí prejavili záujem, už dostali aj tretiu dávku vakcíny. "To všetko prispieva k oveľa lepšiemu zvládaniu pandémie v rámci dopadov na nemocnicu, ako to bolo v druhej vlne," skonštatovala Filkóová.



V posledných dňoch komárňanská nemocnica eviduje zvýšený záujem o očkovanie proti novému koronavírusu, hlavne o očkovanie treťou dávkou. "Aj vďaka vynikajúcej spolupráci s mestom je Komárno jedným z mála miest na Slovensku, kde očkovanosť už dosiahla hranicu 65 percent v kategórii nad 50 rokov," skonštatovala Filkóová.



Nemocnica naďalej očkuje každý pracovný deň od 7.15 do 14.00 h. Záujemcovia sa môžu registrovať, zdravotníci však očkujú aj neregistrovaných občanov. Záujem najmä o tretie dávky sa prudko zvýšil od minulého týždňa, nemocnice denne očkuje stovky ľudí.