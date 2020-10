V Komárne úspešne operovali 80-ročného pacienta s koronavírusom

Komárno 5. októbra (TASR) - Chirurgovia Nemocnice AGEL Komárno operovali v nedeľu 4. októbra popoludní muža so zlomeninou krčka bedrového kĺbu. Pacient bol pozitívne testovaný na nový koronavírus. Operácia trvala niekoľko hodín, realizovala sa v tzv. červenej COVID zóne za prísnych epidemiologických opatrení. „Pacient je po operácii v poriadku a nemocnica ukázala plnú pripravenosť aj na takéto situácie,“ konštatoval riaditeľ Nemocnice Agel Komárno Miroslav Jaška.



Pacientom bol 80-ročný muž z domova sociálnych služieb v Komárne, ktorý utrpel úraz pri bežnom páde. Práve zariadenie, z ktorého pacient pochádza, nedávno označili ako ohnisko nákazy ochorením COVID-19. „Napriek informácii, že pacient bol pôvodne otestovaný na toto ochorenie s negatívnym výsledkom, od jeho prijatia do nášho zdravotníckeho zariadenia sme ho vnímali ako rizikového a bol umiestnený v červenej COVID zóne. Vzhľadom na to, že pacient nebol v bezprostrednom ohrození života, definitívne operačné riešenie bolo odložené do výsledku PCR testu. Na základe pozitívneho výsledku sme pripravili tzv. červenú operačnú sálu a za prísnych hygienických opatrení sa operačný zákrok uskutočnil,“ vysvetlil medicínsky riaditeľ západného klastra Agel SK Rudolf Pelikán.



Každý člen operačného tímu musel použiť jednorazový ochranný oblek, ochranné okuliare, štít, respirátor, dvoje jednorazových rukavíc a návleky na topánky. „V kompletnom ochrannom obleku naši lekári operovali necelé dve hodiny a museli sa vyrovnať s obmedzeným komfortom,“ objasnil špecifiká takejto operácie Pelikán.



Celkový čas operácie sa predĺžil práve o dôkladnú prípravu operačnej stály, dôsledné oblečenie ochranných osobných pracovných prostriedkov a po skončení sa operácie o ich odborné vyzlečenie, aby nedošlo ku kontaminácii zdravotníkov. „Pacient s nami veľmi dobre spolupracoval, počas operácie nenastali komplikácie, ani čo sa týka jeho úrazu, ani stavu súvisiaceho s koronavírusom,“ potvrdil Pelikán. Po operácii bol pacient presunutý na pripravenú covidovú jednotku s vlastným monitoringom vitálnych funkcií, vyčlenenú len pre pozitívnych pacientov na COVID-19.