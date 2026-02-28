Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Komárne v obnovenej hale odhalia hviezdy úspešným športovcom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slávnostný akt spojený s odhalením hviezd úspešným športovcom sa uskutoční v sobotu od 17.00 h.

Autor TASR
Komárno 28. februára (TASR) - V obnovenej športovej hale v Komárne v sobotu podvečer ocenia úspešných športovcov za ich športové úspechy a reprezentáciu mesta. TASR o tom informoval primátor mesta Béla Keszegh.

Slávnostný akt spojený s odhalením hviezd úspešným športovcom sa uskutoční v sobotu od 17.00 h. „Podujatie bude príležitosťou spoločne si uctiť výnimočné športové osobnosti, ktorých vytrvalosť, odhodlanie a dosiahnuté úspechy sú inšpiráciou pre mladú generáciu a významne prispeli k šíreniu dobrého mena nášho mesta doma i v zahraničí,“ doplnil primátor.

Športová hala v Komárne prešla rozsiahlou modernizáciou. Za 289.000 eur bola položená nová podlaha, nainštalovaná moderná veľkoplošná obrazovka a solárne panely, čím sa zvýšila energetická efektívnosť budovy. Mesto zároveň poskytlo ďalších 80.000 eur na kompletnú obnovu vstupných priestorov.
