RÚVZ Komárno eviduje štyri aktívne ohniská vírusovej hepatitídy A
Autor TASR
Komárno/Hurbanovo 29. septembra (TASR) - Pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Komárne zaznamenali v uplynulom týždni jeden nový prípad ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A (VHA) v rámci epidemických výskytov. Kumulatívne je k 29. septembru hlásených spolu 140 ochorení v rámci štyroch epidémií, informovala Denisa Masárová z RÚVZ.
V súčasnosti sú v územnej pôsobnosti RÚVZ Komárno evidované štyri aktívne epidemické ohniská VHA. V Hurbanove sú tri aktívne ohniská, jedno je v Komárne. Nové ochorenie VHA bolo hlásené z jedného z ohnísk v Hurbanove. Ide o rodinnú epidémiu u osôb žijúcich v podmienkach nízkeho sociálno-hygienického štandardu s počtom 35 exponovaných osôb. Kumulatívne bolo v meste doteraz hlásených spolu 134 ochorení.
V Komárne je evidované jedno aktívne epidemické ohnisko. Počas uplynulého týždňa neboli hlásené nové ochorenia. Kumulatívne je v meste doteraz hlásených spolu šesť ochorení v rámci jednej epidémie.
Prijaté opatrenia sú zamerané na epidemiologické vyšetrovania v ohniskách nákazy, lekársky dohľad nariadený rozhodnutím pre všetky kontakty chorých osôb, čo je spolu 1577 osôb, imunizáciu nariadenú rozhodnutím pre všetky kontakty chorých. Lekári pre deti a dorast boli upozornení na možnosť preventívneho očkovania detí vo veku dvoch rokov proti vírusovému zápalu pečene typu A v miestach s nízkym sociálno-hygienickým štandardom, bez prístupu k pitnej vode, bez odkanalizovania odpadových vôd alebo s nízkym štandardom bývania.
RÚVZ Komárno vydal vyhlášku, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia VHA v Strednej odbornej škole technickej - Műszaki Szakközépiskola na Bratislavskej ceste v Komárne.
V Hurbanove RÚVZ vzhľadom na zvýšené riziko výskytu vírusovej hepatitídy typu A naďalej neodporúča organizovanie hromadných podujatí do času zlepšenia epidemiologickej situácie.
