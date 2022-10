V Komárne začne od januára fungovať pracovisko magnetickej rezonancie

Komárno 4. októbra (TASR) - Od začiatku budúceho roka by malo začať fungovať nové pracovisko magnetickej rezonancie v Nemocnici Agel Komárno. Stavebné práce by mali byť ukončené koncom novembra, začiatkom decembra sa začne samotná inštalácia nového prístroja, ktorá potrvá približne tri týždne, informovala Gabriela Filkóová, námestníčka riaditeľa nemocnice.



Nábehová fáza prevádzky sa začne v januári a po jej ukončení nemocnica plánuje postupné prepojenie pracoviska s onkologickým centrom. Investícia v hodnote viac ako 1,5 milióna eur je financovaná zo zdrojov komárňanskej nemocnice.



Výstavba pracoviska magnetickej rezonancie sa začala vo februári tohto roka položením základného kameňa. Stavebné práce sa rozbehli v septembri. "Pracovisko je v tesnej blízkosti nového urgentného príjmu a jeho vytvorenie úzko súviselo s odovzdaním a spustením prevádzky urgentného príjmu v lete tohto roka," povedala Filkóová.



Magnetická rezonancia je moderná rádiologická vyšetrovacia metóda, ktorá umožňuje diagnostikovať chorobné zmeny v organizme bez narúšania jeho integrity a je úplne bezbolestná. Pacient je vložený do silného homogénneho magnetického poľa, do jeho tela je vyslaný krátky rádiofrekvenčný impulz a po jeho skončení sa sníma slabý signál, ktorý vytvára pacientovo telo. Ten sa následne použije na rekonštrukciu samotného obrazu.