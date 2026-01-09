< sekcia Regióny
V Komárne žije asi 36.000 ľudí z 50 rôznych krajín sveta
V meste bolo evidovaných aj viac než 2500 cudzincov s trvalým pobytom a viac ako 1800 cudzincov s prechodným pobytom.
Autor TASR
Komárno 9. januára (TASR) - V závere roka 2025 žilo v Komárne celkovo 30.645 obyvateľov so slovenským štátnym občianstvom a trvalým pobytom. V meste bolo evidovaných aj viac než 2500 cudzincov s trvalým pobytom a viac ako 1800 cudzincov s prechodným pobytom, informovala radnica.
Podľa odhadov mesta približne 2000 ľudí žije v Komárne dlhodobo, no oficiálne sú prihlásení v iných obciach. Viac než 400 obyvateľov má v meste štatút utečenca, pričom väčšina z nich sú občania Ukrajiny. „Celkovo možno konštatovať, že počet obyvateľov Komárna sa pohybuje okolo 36.000 a v roku 2025 tu žili občania z 50 rôznych krajín sveta,“ skonštatoval magistrát.
Medzi obyvateľmi so slovenským štátnym občianstvom a trvalým pobytom prevažujú ženy, ich podiel tvorí 53,1 percenta. Ešte výraznejší je tento rozdiel v starších vekových skupinách. Medzi obyvateľmi nad 63 rokov tvorí podiel žien až 60,5 percenta. Takmer 9000 obyvateľov mesta má viac ako 63 rokov. Najstarší obyvateľ mesta má 101 rokov. V Komárne žijú okrem neho aj ďalší dvaja storoční obyvatelia.
Po rokoch rastu v minulom roku poklesol počet sobášov uzavretých v meste. Výrazne prevažujú civilné sobáše nad cirkevnými. Zo 140 uzavretých manželstiev bolo 114 civilných a 26 cirkevných sobášov.
Podľa odhadov mesta približne 2000 ľudí žije v Komárne dlhodobo, no oficiálne sú prihlásení v iných obciach. Viac než 400 obyvateľov má v meste štatút utečenca, pričom väčšina z nich sú občania Ukrajiny. „Celkovo možno konštatovať, že počet obyvateľov Komárna sa pohybuje okolo 36.000 a v roku 2025 tu žili občania z 50 rôznych krajín sveta,“ skonštatoval magistrát.
Medzi obyvateľmi so slovenským štátnym občianstvom a trvalým pobytom prevažujú ženy, ich podiel tvorí 53,1 percenta. Ešte výraznejší je tento rozdiel v starších vekových skupinách. Medzi obyvateľmi nad 63 rokov tvorí podiel žien až 60,5 percenta. Takmer 9000 obyvateľov mesta má viac ako 63 rokov. Najstarší obyvateľ mesta má 101 rokov. V Komárne žijú okrem neho aj ďalší dvaja storoční obyvatelia.
Po rokoch rastu v minulom roku poklesol počet sobášov uzavretých v meste. Výrazne prevažujú civilné sobáše nad cirkevnými. Zo 140 uzavretých manželstiev bolo 114 civilných a 26 cirkevných sobášov.