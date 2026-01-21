< sekcia Regióny
V Komárne žije vyše 5200 cudzincov z 51 krajín
Autor TASR
Komárno 21. januára (TASR) - V meste Komárno žije aktuálne 5214 cudzincov. Podľa radnice pochádzajú z 51 krajín celého sveta a tvoria 15 percent obyvateľov Komárna.
Ako uviedol mestský úrad, 2724 cudzích štátnych príslušníkov má v meste trvalý pobyt. Z nich najpočetnejšiu skupinu tvoria občania Maďarska, Vietnamu a Rumunska. „Medzi osobami s trvalým pobytom sa však nachádzajú aj občania Austrálie, Zambie, Kolumbie, Peru či Indie,“ priblížil úrad.
Prechodný pobyt má v Komárne 2077 cudzích štátnych príslušníkov. Najviac ich je zo Srbska, Ukrajiny a Vietnamu. „V uplynulých rokoch sa zvýšil aj počet osôb so štatútom utečenca. Celkovo ide o 413 osôb, z toho 404 občanov Ukrajiny, zvyšok tvoria občania Ruska a Moldavska,“ pripomenula radnica.
Najväčšiu časť obyvateľov Komárna tvoria občania Slovenskej republiky, ktorých počet na začiatku roka dosahoval 30.654 osôb. „Okrem toho sa odhaduje, že približne 2000 občanov Slovenskej republiky žije v meste dlhodobo, hoci majú trvalý pobyt v inej obci. Celkový reálny počet obyvateľov Komárna tak presahuje 36.000,“ doplnil mestský úrad.
