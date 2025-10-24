< sekcia Regióny
V Komárne zrekonštruujú dom s nájomnými bytmi na Gazdovskej ulici
Rekonštrukcia počíta so zateplením fasády a ďalšími súvisiacimi stavebnými úpravami.
Autor TASR
Komárno 24. októbra (TASR) – Mesto Komárno pripravuje rekonštrukciu bytového domu na Gazdovskej ulici. Ako uviedla radnica, nachádzajú sa v ňom nájomné byty obývané prevažne dôchodcami.
Rekonštrukcia počíta so zateplením fasády a ďalšími súvisiacimi stavebnými úpravami. V rámci prác sa zateplí aj strecha a stropy, obnovené a zateplené budú i balkóny. „Dôjde aj k výmene okien a vybudovaniu nových vchodov do budovy. Projekt počíta tiež s modernizáciou ústredného kúrenia a inštaláciou nového bleskozvodu,“ informoval mestský úrad.
Ako doplnil, stavebné práce by sa mali začať na jar. „Zhotoviteľ má na ich uskutočnenie 12 mesiacov. Na projekt poskytol Štátny fond rozvoja bývania výhodný úver s nízkym úrokom, ktorý bude splácaný počas 25 rokov. V nasledujúcich rokoch plánujeme rekonštruovať aj dva susedné bytové domy v rámci pokračovania programu obnovy sociálneho bývania,“ dodala radnica.
