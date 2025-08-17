< sekcia Regióny
V Komárne zrekonštruujú dva pavilóny jednej z najväčších škôl v meste
Autor TASR
Komárno 17. augusta (TASR) - Dva pavilóny Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským na Ulici práce v Komárne prejdú rozsiahlou rekonštrukciou. Počas nej obnovia pavilóny C a E, zmodernizujú aj vykurovací systém jednej z najväčších škôl v meste. Informovala o tom radnica.
Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 974.975 eur. Výdavky budú financovať najmä z Programu Slovensko. Výška nenávratného finančného príspevku dosiahne 896.977 eur. Samospráva sa na spolufinancovaní rekonštrukcie bude podieľať sumou 77.998 eur.
Pavilón C počas rekonštrukčných prác obnovia, pribudne nadstavba. Zníženie energetickej náročnosti zabezpečí zateplenie všetkých obvodových konštrukcií stien a striech, výmena výplňových konštrukcií otvorov, oprava vnútorných povrchových úprav.
V pavilóne E dôjde stavebnými úpravami k výmene všetkých otvorových konštrukcií, strešnej krytiny, výmene a oprave všetkých vnútorných povrchov. Uložia novú podlahovú konštrukciu, obvodové konštrukcie stavby zateplia a pribudnú nové hygienické zariadenia.
Modernizácia zahŕňa aj centrálnu kotolňu a areálové teplovodné rozvody. Vykurovanie vyriešia pomocou doskových vykurovacích telies so zdrojom tepla v centrálnej kotolni. V kotolni, ktorá sa nachádza v pavilóne A, navrhli nový centrálny zdroj tepla. Ide o nový plynový kotol doplnený tepelným čerpadlom na spôsob vzduch - voda. Vymenia všetky doplnkové zariadenia ako zásobníky, rozdeľovač tepla, meranie a regulácia, napojenie na komínové teleso, rozvody tepla, plynu a elektriny.
