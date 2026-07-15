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V Komárne zrekonštruujú suterénne priestory v nemocnici
Projekt počíta so stavebnými prácami, ktoré zlepšia stavebno-technický stav vybraných nosných a výplňových konštrukcií spodnej stavby.
Autor TASR
Komárno 15. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu suterénnych priestorov v pavilóne F v komárňanskej nemocnici. Kraj už vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie zverejnil výzvu na predkladanie ponúk.
Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 592.781,02 eura. Projekt počíta so stavebnými prácami, ktoré zlepšia stavebno-technický stav vybraných nosných a výplňových konštrukcií spodnej stavby.
Podľa úradu NSK je sanácia suterénu v pavilóne F nevyhnutná na to, aby nemocnica mohla zrealizovať ďalšie investičné plány modernizácie. „Tento objekt z roku 1902 je v nevyhovujúcom statickom stave. Pre úspešnú, bezpečnú komplexnú modernizáciu pavilónu F a pre jeho bezpečné prevádzkovanie, je sanácia statiky suterénnych priestorov nevyhnutným krokom,“ skonštatoval pred časom Úrad NSK.
Ako doplnil, sanácia statiky suterénu je nevyhnutná na to, aby nemocnica mohla realizovať pripravené investície vo zvyšných priestoroch pavilónu F. Tie majú byť financované z Plánu obnovy a odolnosti a z vlastných zdrojov nemocnice. Projekt v predpokladanej hodnote 12,5 milióna eur počíta s komplexnou modernizáciou celej budovy a so zvýšením štandardu zdravotnej starostlivosti chirurgického lôžkového pavilónu.
Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 592.781,02 eura. Projekt počíta so stavebnými prácami, ktoré zlepšia stavebno-technický stav vybraných nosných a výplňových konštrukcií spodnej stavby.
Podľa úradu NSK je sanácia suterénu v pavilóne F nevyhnutná na to, aby nemocnica mohla zrealizovať ďalšie investičné plány modernizácie. „Tento objekt z roku 1902 je v nevyhovujúcom statickom stave. Pre úspešnú, bezpečnú komplexnú modernizáciu pavilónu F a pre jeho bezpečné prevádzkovanie, je sanácia statiky suterénnych priestorov nevyhnutným krokom,“ skonštatoval pred časom Úrad NSK.
Ako doplnil, sanácia statiky suterénu je nevyhnutná na to, aby nemocnica mohla realizovať pripravené investície vo zvyšných priestoroch pavilónu F. Tie majú byť financované z Plánu obnovy a odolnosti a z vlastných zdrojov nemocnice. Projekt v predpokladanej hodnote 12,5 milióna eur počíta s komplexnou modernizáciou celej budovy a so zvýšením štandardu zdravotnej starostlivosti chirurgického lôžkového pavilónu.