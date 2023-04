V Komárne vzniklo moderné tréningové centrum pre záchranárov

Komárno 11. apríla (TASR) - Záchranná zdravotná služba ZaMED vytvorila v Komárne unikátne tréningové centrum pre zdravotníckych pracovníkov. Centrum s možnosťou simulácie zásahov posádok záchraniek v realistickom prostredí vzniklo rekonštrukciou priestorov bývalého krytu civilnej ochrany (CO), informoval Ľubomír Glasa zo Záchrannej zdravotnej služby ZaMED. Tréningové centrum je otvorené od utorka pre každého záujemcu o spoluprácu s cieľom zvýšiť kvalitu prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.



Tréningové centrum sa skladá z viacerých miestností, z ktorých každá slúži svojmu špecifickému účelu. Hlavná simulačná miestnosť je vybavená modifikovateľným osvetlením pre sťaženie podmienok zasahujúcej posádke, komplexným kamerovým systémom a najmodernejšou tréningovou technikou vrátane zdravotníckeho materiálu, ktorý používajú záchranári na skutočných výjazdoch k pacientom. V tréningovom centre sú pripravené aj netradičné miestnosti ako cela predbežného zadržania, kúpeľňa alebo komora. Vybavené sú mobilným nábytkom, vďaka čomu môže byť rýchlo nasimulovaná detská izba, kuchyňa alebo obývačka.



Z finančných prostriedkov grantu od poisťovne Dôvera bolo do tréningového centra zakúpené prístrojové vybavenie, potrebné pre praktický tréning. Nechýbajú v ňom simulátor defibrilátora, resuscitačná figurína a transportná technika, ktorá je používaná aj v sanitkách ZaMED.



Celé dianie v hlavnej simulačnej miestnosti sa dá pozorovať nielen pomocou kamier, ale aj priamo inštruktormi z vedľajšej miestnosti, z ktorej je na simulácie vidieť cez jednosmerne priehľadné okná. Inštruktori nemusia byť priamo prítomní pri simulovanom zásahu, z riadiacej miestnosti môžu účastníkom dávať dodatočné inštrukcie, prípadne im meniť priebeh pripravenej simulácie a pripravovať ich tak aj na neočakávané zmeny v teréne.



Po absolvovanej simulácii je pre zdravotníkov a inštruktorov pripravená tzv. debriefingová miestnosť. Vďaka kamerovým systémom a simulačnej technike, ktoré detailne zaznamenávajú kľúčové parametre simulácií, je možné so zdravotníkmi konzultovať ich postup. Objektívne sa tak dá zhodnotiť správnosť postupu, prípadne upozorniť na nedostatky, skonštatoval Glasa.



V nasledujúcich rokoch bude tréningové centrum rozšírené o ďalšie priestory. V dohľadnom čase pribudne miestnosť, ktorá bude vernou kópiou interiéru sanitky a v príprave je aj miestnosť, kde bude možné nasimulovať aj nepriaznivé počasie. Cieľom je vytvoriť tréningové centrum, ktoré bude slúžiť na komplexný nácvik činností integrovaného záchranného systému a bude konkurencieschopné aj v porovnaní so zahraničnými zariadeniami s podobným zameraním.