ZÁCHRANA: V komíne uviazol bocian, pomáhali mu piešťanskí hasiči
Bocianovi sa do nohy zamotala stará sieť, z ktorej sa nedokázal vyslobodiť.
Autor TASR
Piešťany 18. augusta (TASR) - Hasiči pomohli v nedeľu 17. augusta zachrániť bociana uviaznutého na komíne vo výške približne 60 metrov v Piešťanoch. Následne ho odovzdali do starostlivosti zástupcu Štátnej ochrany prírody SR. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Bocianovi sa do nohy zamotala stará sieť, z ktorej sa nedokázal vyslobodiť. „Zasahujúci príslušníci po rozložení výškovej techniky vtáka opatrne uvoľnili, odchytili a po zostúpení na zem ho odovzdali do starostlivosti zástupcu Štátnej ochrany prírody SR,“ priblížili hasiči.
