< sekcia Regióny
V komisií zastupiteľstva v Martine chcú pracovať stovky ľudí
Mesto Martin otvorilo verejnosti možnosť zapojiť sa do piatich odborných komisií mestského zastupiteľstva.
Autor TASR
Martin 19. novembra (TASR) - Výzva martinskej radnice na zapojenie verejnosti do odborných komisií mestského zastupiteľstva (MsZ) oslovila 188 ľudí. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár. Podľa nového primátora Michala Uherčíka chce samospráva nájsť priestor na spoluprácu aj s tými, ktorí sa napokon členmi komisií nestanú.
Mesto Martin otvorilo verejnosti možnosť zapojiť sa do piatich odborných komisií mestského zastupiteľstva. Tie sa venujú oblastiam, ktoré priamo ovplyvňujú život v meste - od financií, dopravy a výstavby cez školstvo, šport a kultúru až po životné prostredie či sociálne veci.
Medzi prihlásenými sú ľudia s rôznym profesijným zázemím, čo vytvára priestor na širšiu odbornú diskusiu a nové pohľady na témy, ktorými sa mesto zaoberá. „Je neuveriteľné, koľko šikovných ľudí v Martine máme a koľkí z nich chcú prispieť k zmene. Veľmi si vážim ich záujem aj ochotu venovať mestu svoj čas,“ poznamenal Uherčík.
Doplnil, že v najbližších dňoch sa začne stretávať s predsedami komisií a poslancami, aby pripravili ďalší postup. „Zároveň chcem nájsť spôsob, ako spolupracovať aj s ostatnými záujemcami. Bola by škoda nevyužiť ich skúsenosti a nápady,“ dodal nový martinský primátor.
Mestskí poslanci na minulotýždňovom ustanovujúcom zasadnutí rozhodli o zriadení piatich stálych komisií a zvolili aj ich predsedov. Komisiu financií, majetku a strategického rozvoja povedie Filip Horanský, komisiu územného rozvoja, výstavby a dopravy Tomáš Ignačák a šéfkou komisie školstva, mládeže, športu, komunít, sociálnych vecí a zdravia bude Veronika Hrkľová. Viceprimátor Juraj Stahl bude predsedať komisii kultúry a cestovného ruchu a komisiu životného prostredia, zelene, energetiky, požiarnej ochrany a bezpečnosti povedie Ľubomír Vaňko.
Mesto Martin otvorilo verejnosti možnosť zapojiť sa do piatich odborných komisií mestského zastupiteľstva. Tie sa venujú oblastiam, ktoré priamo ovplyvňujú život v meste - od financií, dopravy a výstavby cez školstvo, šport a kultúru až po životné prostredie či sociálne veci.
Medzi prihlásenými sú ľudia s rôznym profesijným zázemím, čo vytvára priestor na širšiu odbornú diskusiu a nové pohľady na témy, ktorými sa mesto zaoberá. „Je neuveriteľné, koľko šikovných ľudí v Martine máme a koľkí z nich chcú prispieť k zmene. Veľmi si vážim ich záujem aj ochotu venovať mestu svoj čas,“ poznamenal Uherčík.
Doplnil, že v najbližších dňoch sa začne stretávať s predsedami komisií a poslancami, aby pripravili ďalší postup. „Zároveň chcem nájsť spôsob, ako spolupracovať aj s ostatnými záujemcami. Bola by škoda nevyužiť ich skúsenosti a nápady,“ dodal nový martinský primátor.
Mestskí poslanci na minulotýždňovom ustanovujúcom zasadnutí rozhodli o zriadení piatich stálych komisií a zvolili aj ich predsedov. Komisiu financií, majetku a strategického rozvoja povedie Filip Horanský, komisiu územného rozvoja, výstavby a dopravy Tomáš Ignačák a šéfkou komisie školstva, mládeže, športu, komunít, sociálnych vecí a zdravia bude Veronika Hrkľová. Viceprimátor Juraj Stahl bude predsedať komisii kultúry a cestovného ruchu a komisiu životného prostredia, zelene, energetiky, požiarnej ochrany a bezpečnosti povedie Ľubomír Vaňko.