Bratislava 30. októbra (TASR) - V komunálnych voľbách je zatiaľ sčítaných 49,05 percenta okrskov. Účasť dosahuje 51,1 percenta. Viac ako 1000 samospráv už pozná svojich starostov. Najviac postov (583) zatiaľ získali nezávislí kandidáti. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom SR.



Strana Hlas-SD zatiaľ v samosprávach získala 165 starostov a Szövetség-Aliancia má 119. Smer-SD by mal mať 114 starostov a KDH 91.



Za SNS si ľudia podľa priebežných výsledkov zvolili 27 starostov a 22 za Starostov a nezávislých kandidátov. SaS by mala mať 14 postov na čele samospráv a Sme rodina 12. Starostov za Republiku by malo byť päť. Menej ako štyroch starostov by mala mať strana Spolu, Šanca, Maďarské fórum či Dobrá voľba a Umiernení. OĽANO, Progresívne Slovensko či ĽSNS by mali mať priebežne po jednom starostovi.



Ďalších starostov získali strany v spoločných koalíciách.