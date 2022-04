V kontajneroch na komunálny odpad našli aj toxický elektroodpad

Bratislava 27. apríla (TASR) - V troch kontajneroch určených na komunálny odpad v Modre našli približne päť percent toxického elektroodpadu. Analýzu odpadu na zbernom dvore robilo Centrum environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica, ktoré o tom informovalo.



Cieľom analýzy bolo zistiť, či ľudia správne separujú odpad, a zamerať sa predovšetkým na toxický elektroodpad. "Analyzovali sme dva kontajnery, ktoré do zberného dvora doviezli z rekreačnej oblasti Harmónia, a jeden kontajner pochádzajúci zo sídliska," skonštatovala referentka odboru životného prostredia na Mestskom úrade v Modre Kristína Čechová.



Environmentalisti spolu so žiakmi zo základnej školy v Šenkviciach našli v komunálnom odpade všetky zložky, ktoré majú ľudia povinne triediť. Podľa Čechovej tam boli sklenené fľaše, plechovky, tetrapaky, papier, plasty, odpad zo záhrad a kuchynský odpad, stavebný odpad aj elektroodpad. V poslednom prípade išlo o dve žiarivky, jednu baterku a rozobratý mobil. V komunálnom odpade našli aj zálohované nápojové obaly, priblížila.



"Elektroodpad je problém preto, lebo sa tam nachádza veľa prvkov, ktoré keď sa dostanú do životného prostredia, vedia kontaminovať pôdu a vodu. Zároveň mnohé z týchto prvkov vedia byť recyklovateľné a takto strácame drahú druhotnú surovinu, z ktorej môžeme vyrábať nové spotrebiče," povedala koordinátorka projektu CEEV Živica Elektroodpad-Dopad Lesanka Blažencová.



Projekt sa realizuje vďaka podpore organizácie zodpovednosti výrobcov SEWA, ktorá zbiera elektroodpad a odovzdáva ho na spracovanie. "Analýza len potvrdila trendy, a teda, že v zmesovom odpade nachádzame dva až sedem percent elektroodpadu, ktorý tam nepatrí," poznamenal výkonný riaditeľ SEWA Jozef Kozák. Dodal, že povedomie obyvateľstva sa v tejto sfére zlepšuje.