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V kontajneroch v B.Bystrici našli prespávať bezdomovcov
Hoci pracovníkov zabezpečujúcich vývoz odpadu pravidelne upozorňujú na potrebu zvýšenej opatrnosti pri vyprázdňovaní kontajnerov, mesto a mestská polícia žiadajú o všímavosť aj obyvateľov.
Autor TASR
Banská Bystrica 17. novembra (TASR) - S príchodom chladnejších dní sa zmluvný partner mesta zabezpečujúci zber odpadu v Banskej Bystrici opäť stretáva so situáciami, keď bezdomovci prespávajú v kontajneroch na odpad. Informovalo o tom v utorok mesto a mestská polícia.
„Dnes takýto prípad zaznamenali na Radvanskej ulici. Pred časom našiel človek bez domova útočisko v kontajneri na papier na Tatranskej ulici na sídlisku Sásová,“ uviedli na sociálnej sieti.
Hoci pracovníkov zabezpečujúcich vývoz odpadu pravidelne upozorňujú na potrebu zvýšenej opatrnosti pri vyprázdňovaní kontajnerov, mesto a mestská polícia žiadajú o všímavosť aj obyvateľov. Môžu tak pomôcť zabrániť tragédii.
„Ak si všimnete, že sa v kontajneri nachádza človek, upozornite na to mestskú políciu na čísle 159. Príslušníci následne skontaktujú terénnu sociálnu službu krízovej intervencie, aby človeku v núdzi zabezpečili potrebnú pomoc,“ vyzvala ľudí radnica.
„Dnes takýto prípad zaznamenali na Radvanskej ulici. Pred časom našiel človek bez domova útočisko v kontajneri na papier na Tatranskej ulici na sídlisku Sásová,“ uviedli na sociálnej sieti.
Hoci pracovníkov zabezpečujúcich vývoz odpadu pravidelne upozorňujú na potrebu zvýšenej opatrnosti pri vyprázdňovaní kontajnerov, mesto a mestská polícia žiadajú o všímavosť aj obyvateľov. Môžu tak pomôcť zabrániť tragédii.
„Ak si všimnete, že sa v kontajneri nachádza človek, upozornite na to mestskú políciu na čísle 159. Príslušníci následne skontaktujú terénnu sociálnu službu krízovej intervencie, aby človeku v núdzi zabezpečili potrebnú pomoc,“ vyzvala ľudí radnica.