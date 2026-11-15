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V KORYTÁRKACH HORELO: Pri požiari hospodárskej budovy bolo 24 hasičov

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Hasičská snímka. Foto: Facebook: Hasičský a záchranný zbor - Banskobystrický kraj

K požiaru v Korytárkach došlo vo štvrtok vo večerných hodinách, na miesto ako prví dorazili štyria členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru.

Autor TASR
Korytárky 15. novembra (TASR) - V obci Korytárky v okrese Detva došlo ešte vo štvrtok (12. 11.) k požiaru hospodárskej budovy pri rodinnom dome. Na mieste zasahovalo 24 profesionálnych i dobrovoľných hasičov, ktorým sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

K požiaru v Korytárkach došlo vo štvrtok vo večerných hodinách, na miesto ako prví dorazili štyria členovia miestneho dobrovoľného hasičského zboru. „Príslušníkom dobrovoľného hasičského zboru obce sa podarilo zastaviť rýchle postupovanie požiaru a zabrániť tak jeho rozšíreniu na ďalšie objekty,“ uviedli hasiči.

Na miesto privolali aj ďalšie posily, pri požiari nakoniec zasahovalo desať profesionálnych hasičov z Detvy, Zvolena a Banskej Bystrice a 14 dobrovoľných hasičov z Korytárok a obce Látky.

Požiar zničil prístrešok, uskladnené balíky sena a rôzne príslušenstvo. Predbežná škoda bola majiteľom vyčíslená na 3600 eur,“ doplnil HaZZ s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.


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