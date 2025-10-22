< sekcia Regióny
V Korytnici obnovia vrt Ľudovít s vysokým obsahom kyseliny kremičitej
Po obnove vrtu plánuje spoločnosť vykonať nové akreditované rozbory, ktoré potvrdia chemické zloženie vody Ľudovít. Následne sa pripraví aj jej opätovné fľaškovanie pod značkou Korytnica Ľudovít.
Autor TASR
Liptovská Osada 22. októbra (TASR) - V areáli bývalých kúpeľov Korytnica začne ešte ten rok obnova historického vrtu Ľudovít s minerálnou vodou s vysokým obsahom kyseliny kremičitej. V blízkosti pôvodného vrtu vznikne nový pavilón z prírodného kameňa a dreva, ktorý nadviaže na historickú architektúru korytnických prameňov. TASR o tom za spoločnosť Korytnica 1853 informoval Miroslav Duračinský.
Vrt Ľudovít sa nepoužíval od roku 2008 po predchádzajúcom poškodení v roku 2000. „Tento zdroj patrí medzi najhodnotnejšie pramene Korytnice vďaka obsahu 135 miligramov kyseliny kremičitej na liter, pričom zostáva nízka hodnota na sodík a bohatá na vápnik a horčík. Takáto kombinácia sa v prírode vyskytuje len výnimočne,“ uviedol Duračinský.
Po obnove vrtu plánuje spoločnosť vykonať nové akreditované rozbory, ktoré potvrdia chemické zloženie vody Ľudovít. Následne sa pripraví aj jej opätovné fľaškovanie pod značkou Korytnica Ľudovít. „Naším zámerom je prvýkrát v histórii sprístupniť tento prameň návštevníkom. Chceme preto súbežne s obnovením vrtu postaviť aj nový drevený pavilón v areáli bývalých kúpeľov Korytnica, v ktorom si budú môcť návštevníci nabrať vodu,“ priblížil Duračinský.
Samotný prameň Ľudovít je pomenovaný na počesť Ľudovíta Štúra, ktorý kúpele v Korytnici v 19. storočí opakovane navštevoval. Minerálna voda z prameňa Ľudovít sa kedysi plnila do fliaš, avšak historicky nebola nikdy prístupná verejnosti. Projekt obnovy prameňa Ľudovít je súčasťou širšieho plánu na revitalizáciu celého areálu Korytnice.
Vrt Ľudovít sa nepoužíval od roku 2008 po predchádzajúcom poškodení v roku 2000. „Tento zdroj patrí medzi najhodnotnejšie pramene Korytnice vďaka obsahu 135 miligramov kyseliny kremičitej na liter, pričom zostáva nízka hodnota na sodík a bohatá na vápnik a horčík. Takáto kombinácia sa v prírode vyskytuje len výnimočne,“ uviedol Duračinský.
Po obnove vrtu plánuje spoločnosť vykonať nové akreditované rozbory, ktoré potvrdia chemické zloženie vody Ľudovít. Následne sa pripraví aj jej opätovné fľaškovanie pod značkou Korytnica Ľudovít. „Naším zámerom je prvýkrát v histórii sprístupniť tento prameň návštevníkom. Chceme preto súbežne s obnovením vrtu postaviť aj nový drevený pavilón v areáli bývalých kúpeľov Korytnica, v ktorom si budú môcť návštevníci nabrať vodu,“ priblížil Duračinský.
Samotný prameň Ľudovít je pomenovaný na počesť Ľudovíta Štúra, ktorý kúpele v Korytnici v 19. storočí opakovane navštevoval. Minerálna voda z prameňa Ľudovít sa kedysi plnila do fliaš, avšak historicky nebola nikdy prístupná verejnosti. Projekt obnovy prameňa Ľudovít je súčasťou širšieho plánu na revitalizáciu celého areálu Korytnice.