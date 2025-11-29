< sekcia Regióny
V Korytnici vyčistili historické stromové aleje
Autor TASR
Liptovská Osada 29. novembra (TASR) - V spodnej časti areálu bývalých kúpeľov Korytnica sa po dokončení úvodnej fázy čistenia môžu návštevníci opäť prechádzať po stromových alejách, ktoré lemujú existujúce chodníky. Ako TASR za spoločnosť Korytnica 1853 informoval Miroslav Duračinský, súčasťou úvodnej fázy bolo aj vyčistenie hrobu bývalého riaditeľa kúpeľov doktora Józsefa Ormaia, ktorý sa najviac zaslúžil o slávu kúpeľov a je pochovaný priamo v areáli kúpeľov neďaleko prameňov.
„Doktor József Ormai bol najvýznamnejším riaditeľom Korytnice v jej celej histórii a dostal kúpele medzi vôbec najlepšie liečebné destinácie v celej Európe. József Ormai sa narodil v roku 1851 a zomrel a bol pochovaný v Korytnici v roku 1914,“ uviedol Duračinský. Jeho hrob je vyčistený od náletových krovín, machu a trávy a je v pôvodnej podobe prístupný návštevníkom.
„Ormai bol na Slovensku priekopníkom modernej balneológie a vizionárom, ktorý napríklad zaviedol do praxe liečbu minerálnou vodou aj žinčicou. Liečebným metódam sa venoval aj ako vedec a na túto tému publikoval niekoľko štúdií. V roku 1899 mu cisár František Jozef I. udelil titul kráľovského radcu,“ podotkol Duračinský s tým, že Ormai bol hlavným iniciátorom výstavby úzkorozchodnej železnice Ružomberok - Korytnica, ktorú otvorili v roku 1908. Podobne ako železnica dnes spája areál bývalých kúpeľov s okolím cyklotrasa Korýtko, ktorá vedie po jej pôvodnej trase.
Zásluhou Ormaia uspela liečivá minerálna voda Korytnica na Svetovej výstave v americkom St. Louis so ziskom striebornej medaily. Pri príležitosti 120. výročia tohto úspechu spoločnosť pripravuje osadenie pamätnej tabule pri jeho hrobe.
