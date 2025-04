V Košariskách v nedeľu ráno zachytili pohyb medveďa

Košariská 27. apríla (TASR) - V obci Košariská v okrese Myjava sa v nedeľu ráno na jednom z tamojších polí v smere do Brezovej pod Bradlom pohyboval medveď. Jeho pohyb zachytila termovízna kamera. Pre TASR to uviedol tamojší starosta Štefan Antol. Podľa obyvateľov okolitých obcí sa medveď pohyboval v uplynulých dňoch aj v okolí obce Hradište pod Vrátnom v okrese Senica.



Starosta uviedol, že zatiaľ políciu nekontaktoval. Spomenul tiež podobnú situáciu z roku 2019, keď pohyb medveďa v katastri obce v blízkosti osady U Šindelov zachytila fotopasca.



„Žiadame všetkých návštevníkov lesa a turistov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode. Prosíme, správajte sa obozretne, nevstupujte do húštin a nezanechávajte po sebe odpadky, ktoré by mohli prilákať divú zver,“ upozornil obecný úrad na sociálnej sieti.