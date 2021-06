V Košeci bude v stredu bez elektrickej energie 630 odberných miest

Košeca 29. júna (TASR) – V obci Košeca v Ilavskom okrese sa musia obyvatelia pripraviť v stredu (30. 6.) na odstávku elektrickej energie. Informoval o tom hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš.



V Košeci bude v stredu od 7.30 do 16.30 h bez elektriny 630 odberných miest. Dôvodom odstávky je lezecká revízia vysokonapäťového vedenia.



„Odstávka elektriny je nevyhnutná pre charakter plánovaných prác a najmä bezpečnosť. Ak to okolnosti dovolia, pracovníci Stredoslovenskej distribučnej môžu jednotlivé odstávky ukončiť aj v kratšom čase. Dotknutých obyvateľov však žiadajú, aby sa na obmedzenia patrične pripravili a boli trpezliví. V prípade, že by sa údržbové práce na energetických zariadeniach nevykonali včas, ohrozilo by to ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku,“ doplnil Gejdoš.