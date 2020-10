V Košeci chcú na testovanie vyčleniť prioritne priestory v exteriéri

Košeca 21. októbra (TASR) – V obci Košeca v Ilavskom okrese chce samospráva vyčleniť prioritne priestory v exteriéri. TASR o tom informoval starosta Radomír Brtáň.



„V rámci našich možností na základe požiadavky Okresného úradu v Trenčíne hľadáme najvhodnejšie miesta na odbery, ktoré posúdia hygienici z pohľadu vhodnosti. Našou prioritou bolo, je a bude chrániť verejné zdravie a utvárať i chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce,“ pripomenul starosta.



Ako dodal, pri organizačnom zabezpečení testovania sa obec bude musieť spoľahnúť na ochotu ľudí a dobrovoľníkov. Tí sa môžu prihlásiť v zmysle usmernenia ministerstva obrany a ministerstva zdravotníctva.



„Vyčíslenie nákladov na testovanie bude predmetom reálne odvedených výkonov, predpokladáme, že financované budú prostredníctvom štátneho rozpočtu z kapitoly niektorého ministerstva. Obce výdavky tohto typu vo svojich rozpočtoch určite nepredpokladali,“ zdôraznil Brtáň.



Na margo časového zvládnutia prípravy testovania starosta skonštatoval, že urobia, čo je v ich silách. Či sa to podarí, ukáže až samotné testovanie. „Nevylučujem logistický chaos, to je však vec ministerstva obrany, ktoré ubezpečuje, že to zvládne. U nás na odberových miestach to bude najmä o ľuďoch samotných. Ak budú rešpektovať usmernenia priamo na mieste, mali by sme veci spoločnými silami zvládnuť. Detaily celého procesu sú však ešte stále v riešení a nepoznáme na všetky otázky odpovede,“ uzavrel starosta.