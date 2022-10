V Košiciach a ich okolí v úvode volieb nezaznamenali žiadne problémy

Košice 29. októbra (TASR) - V Košiciach a ich okolí pri otváraní volebných miestností nezaznamenali žiadne problémy. Pre TASR to potvrdili obe okresné volebné komisie. Pokojný začiatok sobotňajších spojených volieb potvrdila aj polícia.



"Žiadna okrsková ani miestna volebná komisia nám neoznámili, že by neboli otvorené volebné miestnosti. Máme tak za to, že sú otvorené všetky," povedala pre TASR predsedníčka okresnej volebnej komisie Košice Štefánia Olšavská.



Hlásenia nezaevidovala ani okresná volebná komisia Košice-okolie. "Všetko je otvorené, začalo sa hlasovať," povedala jej predsedníčka Marcela Havašiová.



V sobotu si voliči prvýkrát v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Hlasovať sa môže len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.