V Košiciach a okolí evidujú od septembra 165 prípadov žltačky

Košice 16. októbra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach eviduje od začiatku septembra do polovice októbra 165 prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Pre TASR to uviedla vedúca odboru epidemiológie RÚVZ Veronika Tarkovská s tým, že dosiaľ bolo zaočkovaných viac ako 1000 detí.



Uplynulý týždeň zaznamenali 24 potvrdených ochorení VHA. Týždeň predtým to bolo 43. Najviac prípadov bolo v okrese Košice-okolie. Ochorenie zaznamenali najčastejšie u detí do štyroch rokov. Vydali tiež tri rozhodnutia na vykonávanie dezinfekcie pre predškolské a školské zariadenia.



Tarkovská pripomenula, že RÚVZ vydal ešte koncom júna vyhlášku, ktorou nariadil v obciach Kecerovce a Veľká Ida sprísnený lekársky dohľad kontaktným osobám a podrobenie sa očkovaniu tým, ktorí boli v kontakte s chorou osobou a žijú v lokalitách s nízkym hygienickým štandardom. Lekársky dohľad a očkovanie v rámci prijatých opatrení nariadili aj všetkým osobám v Košiciach a v okrese Košice-okolie, ktoré sa s chorými kontaktovali.



"Prevádzkovateľom predškolských a školských zariadení, ktoré navštevovali choré deti, bol rozhodnutiami RÚVZ v Košiciach nariadený rozsah a spôsob vykonávania dezinfekcie priestorov, pričom od začiatku septembra doteraz bolo vydaných 19 takýchto rozhodnutí," dodala.



Vo vybraných školských zariadeniach v rámci prevencie zrealizovali aj odborné prednášky a do dotknutých obcí distribuovali informačné zdravotno-výchovné materiály.