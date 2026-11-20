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V Košiciach a Prešove je hospitalizovaných osem pacientov so žltačkou
Podľa hovorkyne DFN Zuzany Baníkovej je situácia s ochorením žltačky v nemocnici stabilná.
Autor TASR
Košice/Prešov 20. novembra (TASR) - V nemocniciach v Košiciach a Prešove je aktuálne hospitalizovaných spolu osem pacientov s vírusovou hepatitídou. Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach sa liečia traja starší pacienti, Detská fakultná nemocnica (DFN) Košice eviduje jedného pacienta a Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove štyroch pacientov s vírusovou hepatitídou typu A (VHA).
Podľa hovorkyne DFN Zuzany Baníkovej je situácia s ochorením žltačky v nemocnici stabilná. „Zaznamenávame sporadické prípady, nárast počtu pacientov so žltačkou momentálne neevidujeme,“ dodala s tým, že nemocnica má v súčasnosti dostatočné lôžkové kapacity aj pre prípad prijatia ďalších pacientov s týmto ochorením.
V UNLP podľa hovorkyne Ladislavy Šustovej majú hospitalizovaní pacienti ťažší priebeh ochorenia. Ako uviedla hovorkyňa prešovskej nemocnice Katarína Cimborová, na oddelení infektológie FNsP J. A. Reimana v Prešove sa VHA vyskytla po dlhšom čase a ide o nárast počtu pacientov.
Podľa hovorkyne DFN Zuzany Baníkovej je situácia s ochorením žltačky v nemocnici stabilná. „Zaznamenávame sporadické prípady, nárast počtu pacientov so žltačkou momentálne neevidujeme,“ dodala s tým, že nemocnica má v súčasnosti dostatočné lôžkové kapacity aj pre prípad prijatia ďalších pacientov s týmto ochorením.
V UNLP podľa hovorkyne Ladislavy Šustovej majú hospitalizovaní pacienti ťažší priebeh ochorenia. Ako uviedla hovorkyňa prešovskej nemocnice Katarína Cimborová, na oddelení infektológie FNsP J. A. Reimana v Prešove sa VHA vyskytla po dlhšom čase a ide o nárast počtu pacientov.