V Košiciach bolo z otestovaných pozitívnych ani nie pol percenta

Košice 1. novembra (TASR) – V sobotu (31. 10.) v Košiciach otestovali takmer 95.000 ľudí, pričom pozitívnych bolo necelých 0,5 percenta. Ďalšie tisíce Košičanov podľa magistrátu chodili na testovanie do okolitých obcí. Záujem o celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 v druhom najväčšom meste na Slovensku v nedeľu dopoludnia opadol. Pre TASR to potvrdilo mesto Košice.



Osem najväčších košických mestských častí (MČ) počas prvého dňa celoplošného testovania eviduje spolu najmenej 379 pozitívnych prípadov. Dokopy otestovali minimálne 67.393 ľudí. Uviedli to jednotlivé MČ.



V MČ Západ v sobotu do 19.00 h otestovali 10.168 ľudí, z čoho malo pozitívny test na nový koronavírus 54. MČ Staré Mesto urobila za celú sobotu 10.432 testov, pričom bolo pozitívnych 56. Dokopy 49 pozitívnych zaznamenala MČ Nad Jazerom, kde sa na celoplošnom testovaní zúčastnilo 9100 ľudí. Nasleduje MČ Sídlisko Ťahanovce s 36 pozitívnymi prípadmi pri 6057 testoch a rovnaký počet pozitívnych prípadov eviduje aj MČ Juh, kde urobili 7045 testov. V MČ Sever zachytili 33 pozitívnych pri 8536 testoch. V MČ Dargovských hrdinov, kde urobili 7680 testov, bolo pozitívnych 31. Najmenej pozitívnych prípadov eviduje MČ Sídlisko KVP. Pri 8375 testoch odhalili 30 prípadov.